Москва, 5 февраля, 2025, 23:44 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) менее чем за двое суток до начала ротации специалистов на Запорожской АЭС предложило изменить согласованный порядок смены персонала. Об этом 5 февраля говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Российская Федерация заблаговременно предоставила гарантии безопасности специалистам секретариата агентства и сопровождающим их лицам с описанием конкретной схемы ротации. Однако менее чем за двое суток до её начала секретариат МАГАТЭ предложил изменить ранее согласованный и неоднократно опробованный порядок пересечения линии боевого соприкосновения», — пояснила дипломат.

Захарова добавила, что предложенные МАГАТЭ условия ротации на ЗАЭС представляли недопустимо высокие риски для представителей агентства и российских военных, которые обеспечивают их безопасность. Российская сторона проинформировала секретариат МАГАТЭ о готовности проводить ротацию по ранее согласованной схеме, однако получила отказ от агентства. Представитель МИД подчеркнула, что Россия продолжит работать с руководством МАГАТЭ, чтобы обеспечить безопасное и надёжное пребывание и работу представителей агентства на ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что МИД Украины лжёт, заявляя, что ротация персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС была отложена из-за отсутствия гарантий безопасности от России.

5 января ВСУ с помощью беспилотника атаковали тренажёрный центр Запорожской АЭС. Удар был нанесён по крыше корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала. Никто не пострадал, разрушений не было. В пресс-службе станции отметили, что атаки со стороны ВСУ на АЭС являются прямым нарушением принципов обеспечения ядерной безопасности, которые были установлены МАГАТЭ в Совете Безопасности ООН.

Захарова ранее заявила, что попытки Киева атаковать ЗАЭС являются актами ядерного терроризма, показывающими суть украинских властей.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира.