Москва, 5 февраля, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией. Об заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, чьи слова приводятся на сайте МИД.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, Россия сумела выстоять и вернуть своё законное место в мировой геополитике, несмотря на попытки администрации экс-президента Джо Байдена нанести Москве стратегическое поражение.

«На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», — отметил Рябков.

При этом, добавил замминистра, Россия готова договариваться в режиме жёсткого торга с учётом реалий «на земле» и своих национальных интересов, предопределённых историей и географией.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время контакты России с США по линии отдельных ведомств стали интенсивнее. Так он прокомментировал заявления Трампа о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной по урегулированию конфликта между странами. Американский лидер охарактеризовал контакты как «очень хорошие» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

Президент РФ Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства добавил, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.