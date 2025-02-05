Вашингтон, 5 февраля, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не брал на себя обязательство отправлять войска США в сектор Газа. Об этом 5 февраля заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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«Президент не брал на себя обязательство отправлять войска в Газу», — пояснила Левитт, добавив, что Трамп не собирается финансировать восстановление анклава.

«Его администрация будет работать с нашими партнёрами в регионе, чтобы восстановить этот регион. Его цель — устойчивый мир на Ближнем Востоке для всех жителей региона», — указала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, США намерены установить контроль за сектором Газа и рассматривают возможность долгосрочного владения анклавом для стабилизации ситуации в Ближневосточном регионе. Американский лидер выразил уверенность, что сектор Газа может стать «интернациональным», а сам анклав имеет потенциал стать «Ривьерой» Ближнего Востока.

Трамп 4 февраля пояснил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он назвал территорию Газы небезопасным местом, где всё разрушено и «царит антисанитария». Американский лидер предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей.

Против инициативы Трампа выступили главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Также идею американского лидера осудил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх. В письме, направленном в Госдеп США, они предложили вовлечь палестинцев в процесс восстановления Газы, разрушенной ударами израильской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва выступает за то, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке должно опираться на признание Израилем государства Палестина. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель.