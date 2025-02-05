Волгоград, 5 февраля, 2025, 22:27 — ИА Регнум. В международном аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов. Об этом вечером 5 февраля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) в 21:38 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Он добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска ранним утром 3 февраля ввели ограничения на приём и выпуск авиарейсов. В Саратове аэропорт приступил к работе в штатном режиме в 05:00 мск. В 05:45 мск сняли ограничения на работу воздушной гавани Волгограда. В Астрахани отменили запрет на приём и вылет гражданской авиации в 05:57 мск.

Позже в этот же день временные ограничения на полёты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

29 января Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Мурманска. Ранее в тот же день временные ограничения на полёты вводились в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Казани.