Кишинёв, 5 февраля, 2025, 21:59 — ИА Регнум. Правоохранители задержали в Кишинёве Александра Додона, брата экс-президента Молдавии Игоря Додона, по обвинению в незаконном обогащении. Об этом 5 февраля сообщил телеканал TV8, ссылаясь на заместителя главы антикоррупционной прокуратуры страны Василе Плевана.

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«Он является обвиняемым по делу о незаконном обогащении. В орган уголовного преследования он не явился, и тогда было издано постановление о задержании для предъявления обвинения», — уточнил представитель ведомства.

Плеван отказался рассказывать другие подробности. В антикоррупционной прокуратуре пообещали, что больше информации представят 6 февраля.

Бывший президент, комментируя арест брата, заявил, что на него таким образом продолжает давить руководство Молдавии. Он сожалеет, что его родственникам приходится сталкиваться с местью властей.

«Ранее правительство подвергало репрессиям и преследованиям других членов семьи, возбуждая уголовные дела, публично унижая мою мать, жену и зятя. Теперь очередь брата», — написал Додон в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года Игоря Додона отправили под домашний арест. Его обвинили по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение» и «Измена родине». В ноябре отменили эту меру пресечения, но запретили покидать страну. В сентябре 2023 года политику разрешили выезжать из Молдавии.

Додон возглавляет Партию социалистов и регулярно выступает с критикой действующего президента Молдавии Майи Санду. В августе 2024 года он заявил, что Кишинёв должен отказаться от политики присоединения к антироссийским санкциям.