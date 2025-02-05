Якутск, 5 февраля, 2025, 21:44 — ИА Регнум. Третий очный образовательный модуль программы развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров» проходит с 4 по 7 февраля в Якутии.

Президентская академия

В рамках модуля участники программы рассмотрят вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики. Выехав в муниципальные образования и на предприятия, они рассмотрят опыт Якутии по реализации крупных инвестиционных проектов в условиях Крайнего Севера.

В рамках модуля участники встретились с Якутии Айсеном Николаевым, который в своём выступлении отметил особенности развития республики, её возможности и ограничения, а также приоритетные направления развития.

«Якутия не только регион с уникальным высоким уровнем человеческого капитала, но и экономический лидер Дальнего Востока. Мы занимаем первое место по валовому региональному продукту. Республика — мировой лидер по добыче алмазов. В этом году мы впервые вышли на второе место по добыче угля и золота», — подчеркнул Николаев.

Он рассказал, что с 2018 по 2024 год в Якутии построили 390 новых крупных социальных объектов: 74 школы, 81 детский сад, 104 объекта здравоохранения, 67 — культуры, 49 — спорта, восемь — социального обеспечения

Глава дирекции регионального развития Президентской академии Евгений Подшивалов в свою очередь отметил, в республике, большая часть территории которой расположена в зоне вечной мерзлоты и экстремально низких температур, удаётся добиться успехов не только в развитии экономики и социальной сферы, но и решении задач повышения качества жизни граждан.

«За этими результатами стоит большая, командная работа правительства Якутии, органов местного самоуправления. Слушатели программы имеют возможность изучить накопленный опыт, практики, управленческие технологии с тем, чтобы в дальнейшем их можно было применять для решения задач развития своих муниципалитетов с учётом достижения национальных целей развития России», — подчеркнул он.

В качестве экспертов участие в программе принимают представители правительства Росии, Минвостокразвития РФ, госкорпораций «ВЭБ.РФ», «Дом.РФ», Восточного центра государственного планирования.

Для изучения лучших практик Якутии участники программы встретятся с руководителями региональных и муниципальных органов. В рамках этих встреч будут рассмотрены практики работы предприятий ЖКХ, транспорта, организаций сферы образования, культуры, индустрии гостеприимства, инновационной инфраструктуры.

Важность модуля, изучения лучших практик республики отмечают и сами участники программы «Школа мэров», среди которых двое якутян — глава Мегино-Кангаласского улуса Дмитрий Тихонов и глава Мальжагарского 1-го наслега Хангаласского района Айталина Васильева.

В конце февраля четвёртый поток слушателей посетит Иркутскую область в рамках третьего модуля.

Как передавало ИА Регнум, 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что инициативу Якутии по запуску собственной программы для участников спецоперации положительно восприняли в Кремле. Региональная кадровая программа для бойцов СВО получила название «Якутия — земля героев». Предполагается, что её запустят в первом квартале 2025 года на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики. В первом наборе выберут по одному кандидату от каждого муниципального района и городского округа.