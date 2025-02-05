Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Израиль выходит из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом 5 февраля сообщил глава МИД страны Гидеон Саар на своей странице в соцсети Х.

Zuma\TASS

По его словам, Израиль приветствует решение президента США Дональда Трампа не участвовать в работе Совета ООН по правам человека.

«Израиль присоединяется к Соединённым Штатам и не будет участвовать работе Совета ООН по правам человека», — написал Саар.

Министр заявил, что вместо реального отстаивания прав человека Совет сосредоточился на «нападках на демократическую страну». Он добавил, что в этом органе против Израиля было принято более 100 осуждающих резолюций.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В документе говорится, что СПЧ ООН якобы используется для защиты стран, в которых допускаются нарушения прав человека. Кроме того, указ закрепляет обязанность госсекретаря докладывать Белому дому о тех международных организациях, которые проводят «антиамериканскую политику».

28 октября 2024 года израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на подконтрольной Израилю территории на Западном берегу реки Иордан.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации 29 октября раскритиковал принятый Кнессетом законопроект и подчеркнул, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для самой системы в целом.