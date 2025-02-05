Вашингтон, 5 февраля, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст признался, что долгое время страдает аутизмом. О своём недуге он рассказал в опубликованном 5 февраля интервью на YouTube-канале музыканта Джастина Лабоя.

Global Look Press/IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc

Сначала Уэсту поставили диагноз биполярное расстройство. Но его жена Бьянка Цензори, ранее встречавшая людей с такой проблемой, не замечала признаков этого заболевания у мужа и убедила его ещё раз пройти обследование. Тогда музыкант узнал про аутизм и понял, что это сильно влияет на его поведение.

«Аутизм заставляет тебя зацикливаться. Вот почему я делаю те или иные вещи — мне просто интересно, как это повлияет на людей», — рассказал Канье.

Рэпер также сообщил, что его непредсказуемое поведение мешает близким. Они любят музыканта, но часто не могут контролировать его выходки. При этом Канье назвал аутизм своей суперсилой. По его словам, недуг помогает ему творить.

«Если фанаты просят сделать альбом в одном стиле, я сделаю всё наоборот», — поделился он секретом успеха.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Бьянка пришла на церемонию «Грэмми» в полностью прозрачном платье и без нижнего белья. После этого издание Daily Mail, ссылаясь на источники в Японии, сообщило, что Канье из-за вызывающего платья своей жены лишился контрактов стоимостью $20 млн. В Японии посчитали, что музыкант заставил жену выйти в таком виде, сочли это неприемлемым и отменили два запланированных концерта.

В ноябре 2024 года бывшая участница реалити-шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн подала в суд на Уэста, обвинив его в сексуальном насилии. По словам девушки, в ходе съёмок музыкант начал душить её, потом засунул ей пальцы в рот и имитировал «принудительный оральный секс». Он назвал это искусством, а себя — художником Пикассо.