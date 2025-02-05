Париж, 5 февраля, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Национальное собрание Франции отклонило предложенную левой оппозицией резолюцию о вотуме недоверия правительству. Об этом свидетельствуют итоги голосования на заседании нижней палаты парламента.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS

Левая партия «Неподчинившаяся Франция» внесла на рассмотрение нижней палаты две резолюции после того, как премьер-министр Франсуа Байру принял бюджет на 2025 год под свою ответственность в обход парламента.

В поддержку резолюции высказались 128 парламентариев, тогда как для вынесения вотума недоверия необходимы голоса как минимум 289 из 577 депутатов.

Вторая резолюция будет вынесена на голосование Национального собрания позднее.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Байру заявил о принятии проекта бюджета страны на 2025 год в обход парламента. По его словам, этот бюджет не идеален, но он нужен. После этого партия «Неподчинившаяся Франция» заявила о планах вынести на голосование вопрос о доверии правительству.

2 декабря оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия предыдущему премьер-министру Мишелю Барнье, который провёл законопроект о бюджете социального страхования в обход депутатов. Спустя два дня Национальное собрание Франции приняло резолюцию о вотуме. После голосования парламентарии аплодировали принятому решению. Свергнутое правительство проработало менее трёх месяцев.

Бюджет на 2025 год предусматривает сокращение финансирования большей части направлений, за исключением тех, что связаны с военной сферой, так как траты на поддержку украинского конфликта продолжают расти. Цель — сократить расходы на 60,6 млрд евро в 2025 году. Из них 40 млрд евро хотят сэкономить за счёт сокращения государственных расходов, ещё 20 млрд евро привлекут, повысив налоги для крупных корпораций и состоятельных жителей. Одной из мер будет сокращение расходов на здравоохранение на 3,8 млрд евро, откладывание инфляционной индексации пенсий и снижение суммарных расходов муниципалитетов на 5 млрд евро. Именно против сокращения соцрасходов выступает оппозиция.