Самара, 5 февраля, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья найдены убитыми. Об этом 5 февраля сообщил Telegram-канал «112».

ТАСС

«В преступлении подозревают внучку бывшего градоначальника», — говорится в сообщении.

По информации издания, следователи работают с внучкой, мотивы убийства выясняются. Тархов был мэром города с 2006 по 2010 год.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года осудили за вымогательство дочь Тархова Людмилу Тархову. Следствие установило, что она получила информацию, которая могла бы навредить репутации одного из депутатов Самарской губернской думы, и требовала от него 200 млн, угрожая распространить порочащие сведения.

Женщину задержали в июле 2021 года, когда она получила деньги. Суд приговорил её к семи годам колонии общего режима.