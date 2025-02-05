Москва, 5 февраля, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России в течение часа уничтожили над Азовским морем пять дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что вражеские беспилотники были сбиты с 19:00 до 20:00 МСК.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 февраля российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Два из них обезвредили над территорией Курской области, остальные — над Белгородской областью.

Минобороны РФ 4 февраля сообщило, что в течение последних суток силы ПВО российской армии ликвидировали 68 беспилотников и ракету «Нептун», запущенные ВСУ. В ночь на 3 февраля средства ПВО обезвредили 70 украинских дронов над Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями.