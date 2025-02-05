Нью-Йорк, США, 5 февраля, 2025, 20:08 — ИА Регнум. Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по вопросу кризиса на Украине на 17 февраля. Об этом 5 февраля сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Seth Wenig/AP/TASS

Дипломат отметил, что Запад не хочет дать миру забыть об Украине и уже запросил на 24 февраля заседание по третьей годовщине начала специальной военной операции.

«Мы в долгу не остались и сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер», — написал Полянский в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима, которые готовили его к войне с Россией.

Оба заседания начнутся в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).

Также Полянский сообщил, что в феврале председательствовать в Совбезе будут коллеги из Китая, и выразил уверенность в их мудрости и выдержке, необходимых для качественного осуществления этой функции.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Полянский заявил, что в середине февраля Россия намеревается запросить заседание Совбеза ООН по Украине. Он также рассказал, что Россия и США не проводили никаких встреч по вопросу урегулирования украинского кризиса в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 16 января заявил, что жители Украины не хотят воевать за узурпировавшего власть главу киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что чем раньше это осознают в западных странах, тем лучше это будет в том числе для украинцев.