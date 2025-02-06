Москва, 6 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Мошенническая схема с созданием виртуального образа банковской карты позволяет злоумышленникам создавать цифровую копию вашего платёжного инструмента, но эта схема известа специалистам уже давно, заявил адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов корреспонденту ИА Регнум.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

5 февраля пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России предупредила о новой мошеннической схеме с созданием виртуального образа банковской карты. В ЦБ уточнили, что в рамках этой схемы мошенники звонят человеку по телефону или через мессенджер и сообщают, что его денежные средства якобы пытаются похитить. После этого убеждают установить фейковое приложение ЦБ, что и позволяет в итоге получить доступ к банковским данным.

«Особенность этой схемы в том, что мошенники предлагают установить на телефон дополнительное программное обеспечение, с помощью которого создают образ виртуальной карты, то есть её копию. И далее с помощью этого виртуального образа карты мошенники могут расплатиться. Списать денежные средств на покупку чего бы то ни было»,— рассказал Баранов.

Собеседник агентства считает, что эта мошенническая схема вовсе не новая, и специалисты знают о её существовании уже давно. Однако эксперт отметил важность информирования населения, даже если этот способ мошенничества существует не первый день.

«Даже когда так говорят, то по сути привлекают внимание. И это хорошо. А так мы знаем и много лет об этом говорим. О том, что не нужно устанавливать никакое дополнительное оборудование с неизвестных ссылок, не переходить по неизвестным ссылкам, то есть не совершать действия, которые вызывают сомнения. А вызывать сомнения должны все действия, если источник получения ссылок, информации или приглашения ненадежен, неизвестен»,— сообщил Баранов.

Адвокат уточнил, что работа по борьбе с такими мошенническими схемами активно ведётся. По его словам, в правительстве прорабатывают дополнительные меры противодействия, но законопроекты пока находятся в стадии разработки, поэтому говорить о конкретике достаточно рано.

«Но, учитывая, что мы говорим больше про телефонных мошенников, то тут следовало бы верифицировать звонки крупных и безопасных кол-центров, чтобы они все были зарегистрированы. Предлагается также каким-то образом блокировать возможность совершения свыше 15–50 звонков в сутки. Цифры разнятся»,— рассказал специалист в области IT.

Что касается тех случаев, когда деньги уже украдены, то вероятность их возвращения оценивается как маловероятная, сообщает эксперт. Всё дело в том, что конечного злоумышленника, к которому эти деньги ушли, выявить крайне проблематично. Избежать потери денег можно лишь в случае с кредитом, уточнил Баранов.

«Судебную практику можно назвать устоявшейся по этому вопросу. Сводится всё к тому, что если человек сам виноват, дал согласие, и злоумышленники оформили кредит или похитили средства, то такой кредит придётся выплачивать. Но если же кредит взят без согласия клиента и без его активных действий, то суд аннулирует такой кредит. Платить не придётся», — подытожил адвокат.

Как передавало ИА Регнум, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД 3 февраля сообщило, что мошенники с помощью поддельного сайта пытаются получить данные пользователей для доступа к личным кабинетам жертв под видом оригинальной акции маркетплейса Wildberries.

Ранее в этот же день депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о росте количества случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Он добавил, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях.