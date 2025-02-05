Париж, 5 февраля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен нужно создать спецтрибунал после её заявлений о необходимости подобного трибунала для России. Об этом 5 февраля сообщил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press/Thierry Monasse/dpa

Политик добавил, что её заявления прозвучали именно в тот момент, когда мирное урегулирование между Киевом и Москвой становится возможным.

«Чего хотим мы, так это «специального трибунала» для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС! Пфайзергейт, СМС, коррупция ЕС, кража нашего суверенитета, аннулирование результатов выборов и т.д. Несите ответственность!» — возмутился политик на своей странице в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля издание Politico заявило, что страны Евросоюза «сыты по горло» попытками Урсулы фон дер Ляйен лично руководить внешней политикой сообщества. Отмечается, что она неоднократно принимала решения в обход других участников, чтобы наладить отношения с мировыми лидерами. Ранее издание также отмечало, что дипломаты Европейского союза недовольны главой ЕК и обвиняют её в злоупотреблении полномочиями.

6 января бельгийский суд сообщил, что изучит вопрос наличия у председателя Еврокомиссии юридического иммунитета против обвинений в коррупции, касающихся закупок вакцин от коронавируса. Отмечается, что подобного юридического иммунитета быть не должно, так как политик действовала за пределами своих полномочий.