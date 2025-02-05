Москва, 5 февраля, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил пересмотреть концепцию празднования 1000-летия Курска.

Михаил Климентьев/ТАСС

Хинштейн предложил поручить правительству изменить программу подготовки, чтобы была возможность отреставрировать Курскую крепость и организовать в ней духовно-просветительский кластер.

«Хорошо! Так и сделаем, давайте. Чуть-чуть переформатируем, я обязательно тоже с правительством переговорю», — процитировала слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Президент также напомнил, что комитет по подготовке к юбилею возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Путин пообещал, что обсудит этот вопрос с ним и премьер-министром Михаилом Мишутиным.

Как передавало ИА Регнум, Курск будет отмечать 1000-летие в 2032 году. На подготовку к празднику планируется выделить 1 млрд рублей в рамках нацпроекта «Культура» и субсидии на 80 млн рублей.