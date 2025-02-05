Курск, 5 февраля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Все подразделения ВС РФ, которые воюют на курском направлении, будут отмечены соответствующим образом. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Так же воюют на этом участке (на курском направлении. — Прим. ред.) боевого соприкосновения и морские пехотинцы черноморского флота, 810-я бригада, и десантники, 106-я и 76-я дивизии, и многие другие подразделения. Все они соответствующим образом будут отмечены», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что целый ряд подразделений ВС РФ воюет на курском направлении и описал успешное выполнение боевых задач словами «круто, грамотно и дерзко».

В ходе встречи Хинштейн передал Путину просьбу от 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота присвоить ей почётное наименование «Курская». Президент поддержал эту идею и сказал, что выполнит просьбу моряков.

Во время встречи с врио губернатора региона российский лидер назвал ситуацию под Курском очень сложной. По его словам, жители региона при этом мужественно переносят все испытания и невзгоды.

По последним данным Министерства обороны РФ на 5 февраля, ВС РФ уничтожили более 57,6 тыс. военнослужащих Вооружённых силы Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области. Помимо этого, враг потерял 34 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортёра, 1744 боевые бронированные машины и другую военную технику, в том числе западного производства.