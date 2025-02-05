Москва, 5 февраля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поддержал введение в регионе льготной ипотеки по аналогии с дальневосточной ипотекой.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Ключевым инструментом можно было бы рассмотреть введение льготной ипотеки по аналогии, как это, скажем, сегодня уже действует на Дальнем Востоке», — отметил Хинштейн.

Он рассказал главе государтва, что власти региона вместе с ДОМ.РФ и Минстроем России проработали возможность реализации программы по строительству малоэтажных коттеджных посёлков, обеспеченных инфраструктурой.

По его словам, это важно потому, что те из переселенцев, кто не готов ждать возможности вернуться домой и хочет реализовать сертификат сегодня, далеко не всегда может купить жильё в городе, тогда как основной объем стройки идет именно в курской агломерации.

«Хорошее предложение, поддерживаем», — сказал Путин.

Как ранее передавало ИА Регнум, Хинштейн сообщил Путину, что выплаты в размере 150 тыс. рублей в качестве компенсации за утрату имущества получили около 112 тыс. жителей приграничных районов Курской области. Он также отметил, что назначенной суммы компенсации недостаточно, и предложил повысить размер выплат. Президент поддержал инициативу.

Кроме того, Путин заявил, что считает возможным вернуть людям в Курской области землю в собственность при условии её использования по назначению на определённый срок.