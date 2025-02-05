Москва, 5 февраля, 2025, 19:35 — ИА Регнум. На новом международном музыкальном конкурсе «Интервидение» не будет извращений и издевательств над природой человека. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже», — сказал он на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе.

Лавров отметил, что этот конкурс даст возможность всем странам без всякой цензуры показать свои лучшие музыкальные традиции. Он также сообщил, что уже более 20 стран заявили об участии и о направлении представителей в жюри конкурса.

Министр выразил уверенность, что «Интервидение» станет ещё одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства из многих стран мира.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, назначен первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В ноябре 2023 года министр культуры РФ Ольга Любимова анонсировала создание конкурса «Евразиявидение+» («Интервидение») в качестве аналога «Евровидения». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил сделать его ежегодным. Он также заявил, что в рамках «Интервидения» все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. В частности, в РФ рассчитывают и на активное участие стран БРИКС.