Москва, 5 февраля, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Выплаты в размере 150 тыс. рублей в качестве компенсации за утрату имущества получили около 112 тыс. жителей приграничных районов Курской области. Об этом врио губернатора региона Александр Хинштейн 5 февраля сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Врио главы области также отметил, что назначенной суммы компенсации недостаточно, и предложил повысить размер выплат. Президент поддержал инициативу.

«Согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству, буквально сегодня, завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы», — ответил глава государства.

Также Путин и Хинштейн обсудили вопрос восстановления инфраструктуры Курской области. Врио губернатора рассказал, что к приступать к этому невозможно, пока регионы полностью не освобождены от украинских захватчиков. При этом он видит возможность направить средства на обустройство повреждённых домов или на покупку новых, чтобы жителям было куда возвращаться. Президент поддержал его инициативу.

Как передавало ИА Регнум, правительство РФ в октябре 2024 года выделило на выплаты пострадавшим в Курской области дополнительно более 3,2 млрд рублей. Также было принято решение увеличить размер компенсации с 75 тыс. до 150 тыс. рублей.

Кроме того, в Курской области в декабре начали выдавать сертификаты на жильё жителя, которым пришлось покинуть свои дома из-за вторжения украинских войск в приграничные районы. Региону на эту программу выделили 14 млрд рублей.