Москва, 5 февраля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Ситуация в Курской области очень сложная. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Он отметил, что прошло ровно два месяца с того дня, когда Хинштейну было поручено организовать работу в Курской области.

«Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много», — отметил глава государства.

По его словам, жители региона мужественно переносят все испытания и невзгоды. Своим отношением они подтверждают всё то, что говорили о них в прошлом.

Президент отметил, что поручит правительству вместе с главой Курской области разработать программу восстановления приграничья. Он счёл возможным возвращение земли в собственность жителям региона, получившим жилищные сертификаты.

Как передавало ИА Регнум, Путин напомнил, что всего в Курской области лишились имущества 112 тыс. человек. При этом они уже получили по 150 тыс. рублей, но этой суммы мало, указал президент. Глава государства отметил, что поручит правительству принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям региона по утрате имущества.

23 января Хинштейн подписал распоряжение о создании координационного совета по решению проблем жителей, проживающих в приграничных районах. По его словам, в заседаниях совета будут участвовать не только чиновники, но и граждане, чьи проблемы предстоит решать.

В середине января Хинштейн запретил подчинённым на своих страницах в соцсетях удалять комментарии пользователей или закрывать возможность для комментирования. Он призвал отвечать в том числе на неприятные вопросы, если они корректно сформулированы.