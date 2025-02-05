Москва, 5 февраля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей жителям Курского приграничья, потерявшим имущество в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом глава государства заявил 5 февраля на встрече с врио губернатора области Александром Хинштейном.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

«Конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо сегодня-завтра, в ближайшие дни, проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», — заявил глава российского государства.

Он напомнил, что всего в регионе лишились имущества 112 тыс. человек и добавил, что также считает возможным возвращение земли в собственность курянам, получившим жилищные сертификаты.

Кроме того, Путин сообщил о необходимости проработки совместно с правительством России программы восстановления приграничья.

Как передавало ИА Регнум, конце августа Путин поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавшим от атак ВСУ. Также он заявил, что нужно обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.

В декабре глава российского государства отметил, что ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти, находясь в постоянном контакте с гражданами. После этого в области начали выдавать сертификаты на жильё для россиян, проживающих в регионе и покинувших свои дома из-за сложной ситуации в приграничье.

Более того, в октябре российское правительство выделило дополнительно на выплаты пострадавшим в Курской области свыше 3,2 млрд рублей.