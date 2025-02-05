Киев, 5 февраля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что Украина может потерять территории без военной поддержки во стороны США.

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«Это точно ударит по нашей мощи <…>. Мы будем слабее, и удержим ли мы [фронт], я не уверен», — процитировало его агентство УНИАН.

По словам Зеленского, он не хочет даже представлять последствия продолжения конфликта с Россией без вмешательства США. Украинский политик отметил, что вслед за американскими властями ослабить поддержку может и Европа. Тогда Украина лишится минимум 60% всей помощи, пояснил он.

Глава киевского режима отдельно поблагодарил США за то, что поддержка пока не была остановлена. Однако добавил, что о новых пакетах помощи говорить пока рано.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Вместе с этим глава киевского режима назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают союзники Украины. Положение украинских войск на линии боевого соприкосновения «очень сложное», добавил он.

22 января президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация рассматривает вопрос об отправке новых вооружений Киеву. Он рассчитывает, что чёткое понимание по этому вопросу будет после возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер при этом неоднократно предупреждал, что никакая военная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции. Он также отметил, что российские войска уничтожали и будут уничтожать западную военную технику.