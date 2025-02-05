Курск, 5 февраля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям Курской области по утрате имущества. Об этом 5 февраля он заявил во время разговора с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Самый чувствительный вопрос — по дополнительной компенсации за утрату имущества», — подчеркнул Путин во время встречи, видео которой опубликовала пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что всего в регионе лишились имущества 112 тыс. человек. При этом они уже получили по 150 тыс. рублей, но этой суммы мало, указал президент.

«Согласен с вами, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни, проработать все эти вопросы, и дополнительные решения будут приняты», — пообещал российский лидер.

Во время встречи Путин также поручил Хинштейну помочь жителям региона с возвращением земельных участков. Помимо этого, президент рассказал о необходимости проработки совместно с правительством России программы восстановления курского приграничья.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа прошлого года глава государства поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельхозпредприятиям в Курской, Белгородской и Брянской областях, пострадавшим от атак ВСУ. Также поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.

Позже, в декабре, Путин сообщил, что ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти, находясь в контакте с гражданами. В этом же месяце в регионе начали выдавать сертификаты на жильё для жителей области, которые в августе были вынуждены покинуть свои дома из-за ситуации на приграничной территории.

Помимо этого, в октябре правительство РФ выделило на выплаты пострадавшим в Курской области дополнительно более 3,2 млрд рублей.