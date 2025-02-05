Москва, 5 февраля, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок критикует президента США Дональда Трампа за призыв выселить палестинцев из сектора Газа, но не замечает преступлений против русских, происходящих на Украине. Об этом 5 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/МИД России

Дипломат прокомментировала заявление немецкого министра, что выселение населения противоречит международному праву и приведёт к новым страданиям. Захарова напомнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее уже требовал, чтобы все русские уезжали в Россию. Она призвала Бербок подумать не только о палестинцах.

«Когда то же самое Бербок скажет применительно к Зеленскому, которому принадлежит фраза «чемодан, вокзал, Россия» и который объявил «новые страдания» русскоязычного населения государственной политикой?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 4 февраля заявил, что в секторе Газа нужно снести всю инфраструктуру, а проживающих там палестинцев пересилить в Иорданию, Египет или другие страны. Он объяснил это тем, что якобы беспокоится о безопасности населения.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года указал на то, что киевский режим истреблял всё русское в новых регионах России, когда контролировал их. Он также напомнил, что на Украине запретили русский язык.

Зеленский ещё в августе 2021 года заявил, что все жители Донбасса, которые считают себя русскими, должны уехать в Россию. Он посоветовал населению сделать это ради своих детей и внуков.