Москва, 5 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Россия на первом этапе планирует выйти на ежегодное производство минимум 36 среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов МС-21. Об этом 5 февраля заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Пресс-служба Корпорации «Иркут»/ТАСС

«А дальше наша задача — удвоить эти мощности, имею в виду в том числе, конечно, планы по выходу на экспорт», — отметил он в эфире Первого канала.

Кроме того, Алиханов упоминал, что первостепенной задачей будет выпуск самолётов на внутренний рынок. Однако для обеспечения рентабельности и окупаемости инвестиций не обойтись без внешнего рынка, в том числе дружественных стран. Среди заинтересованных в российских лайнерах есть страны Восточной и Юго-Восточной Азии, добавил он.

Ранее, 24 января, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство самолёта МС-21 может начаться с 2026 года. «Ростех» рассчитывает, что все сертификационные полёты лайнера будут завершены в 2025 году.

8 декабря 2024 года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что в России планируют изготовить 994 отечественных самолёта в ближайшем будущем. Он отметил, что при изготовлении воздушных судов будут ориентироваться на российскую технику.

В феврале президент России Владимир Путин отметил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику и нужно за счёт неё обновлять авиапарк. Он подчеркнул, что российские самолёты должны соответствовать высоким требованиям по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке.