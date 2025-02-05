Вашингтон, 5 февраля, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Окружной суд в США заблокировал указ президента страны Дональда Трампа о переводе трансгендеров, считающих себя женщинами, в мужские тюрьмы. Об этом 5 февраля пишет Reuters со ссылкой на судебный документ.

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos

24 января Трамп распорядился отправлять транс-женщин в тюрьмы для мужчин. Он также постановил перестать оказывать им услуги по смене пола.

«Истцы продемонстрировали, что им будет нанесён непоправимый ущерб, если их запрос на временный судебный запрет будет отклонён», — уточнили в суде.

В связи с этим окружной суд округа Колумбия принял решение оставить истцов в женских тюрьмах и продолжать оказывать им медицинский уход в том виде, который действовал до подписания указа президента.

Трамп 21 января на законодательном уровне признал в стране только два неизменных пола — мужской и женский. В указе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение её сторонников о возможности мужчине идентифицировать себя в качестве женщины, а женщине — в качестве мужчины признаётся ложным.

Издание The Times в ноябре 2024 года написало, что после инаугурации Трампа из армии США уволят всех трансгендеров по медицинским показаниям. Уточнялось, что в общей сложности в отставку будут отправлены 15 тыс. военных.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова отметила, что после прихода Трампа к власти в США все продвигаемые его предшественниками ценности улетели в корзину. Так, в один момент все эти ценности США превратились в антиценности, подчеркнула дипломат.