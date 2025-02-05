Коломбо, Шри-Ланка, 5 февраля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Две туристки умерли на Шри-Ланке от отравления средством против клопов, которым опрыскивали их комнату в местном хостеле. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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24-летняя англичанка жила в одной комнате в хостеле в Коломбо с супружеской парой из Германии. В конце января всем трём туристам резко стало плохо. Они жаловались на тошноту и рвоту, после чего были экстренно госпитализированы в тяжёлом состоянии. Спустя несколько часов, несмотря на усилия врачей, туристка из Великобритании скончалась. Позже умерла её соседка, 27-летняя гражданка Германии. Муж немецкой туристки всё ещё находится в больнице под наблюдением врачей.

По предварительной информации, все трое могли отравиться фосфином, которым сотрудники хостела обрабатывали комнату от клопов. При этом работники гостиницы утверждают, что помещение после дезинфекции было заперто 72 часа. Сейчас хостел закрыт по решению суда.

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