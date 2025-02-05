Москва, 5 февраля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсудил в том числе денежные компенсации жителям приграничных районов. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Врио главы региона информировал президента о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждались, в частности, вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Путин поручил Хинштейну совместно с правительством РФ проработать программу восстановления приграничья.

Также глава государства подчеркнул, что самый чувствительный вопрос — по дополнительной компенсации за утрату имущества. Он отметил, что в Курской области такую компенсацию в размере 150 тыс. рублей уже получили 112 тыс. человек. При этом президент добавил, что этих денег недостаточно и правительству необходимо будет в ближайшие дни проработать эти вопросы и принять дополнительные решения.

Кроме того, Путин заявил, что считает возможным вернуть людям в Курской области землю в собственность при условии её использования по назначению на определённый срок.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря Путин заявил, что ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти, находясь в контакте с гражданами.

В начале декабря в Курской области начали выдавать сертификаты на жильё для жителей региона, которые в августе были вынуждены покинуть свои дома из-за ситуации на приграничной территории. Кроме того, в октябре правительство РФ выделило на выплаты пострадавшим в регионе дополнительно более 3,2 млрд рублей.