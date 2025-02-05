Москва, 5 февраля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Первый день Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2025» состоялся 5 февраля в Москве на площадке «Цифрового делового пространства».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Участники мероприятия обсудили актуальные цифровые угрозы, анонсировали законодательные новеллы и поделились прогнозами на будущее. В частности, в рамках пленарного заседания по теме «Технологическое лидерство и национальная безопасность России в информационной сфере до 2030 года» выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он подчеркнул, что развитие цифрового суверенитета способствует лучшему контролю над киберпространством и информационными технологиями, а также сохранению цифровых данных в безопасности.

«Важно осознавать, что цифровой суверенитет гражданина невозможен без должных усилий со стороны государства по обеспечению надёжной цифровой инфраструктуры, обеспечению защиты граждан от цифровых угроз. В подобном вопросе халатность абсолютно недопустима, и вопрос установки отечественных программных решений, использования собственных платформ и сервисов стоит в абсолютном приоритете», — сказал Боярский.

Он отметил, что любая онлайн-платформа, решившая работать на российскую аудиторию, обязана приложить все усилия для обеспечения её безопасности. Страна столкнулась с беспрецедентным количеством атак, отражение которых стало возможным во многом благодаря собственным сильным отечественным наработкам.

Боярский обратил внимание на то, что граждане столкнулись с огромным количеством преступлений, совершённых с помощью цифровых технологий.

«Мы решаем этот вопрос, изменяя законодательную базу. Недавно в первом чтении был принят закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов. Сейчас будем рассматривать целый блок очень толковых инициатив, которые еще больше усилят борьбу с телефонным мошенничеством с точки зрения инструментов», — отметил депутат.

Сенатор, первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин напомнил, что указом президента установлены национальные цели, в число которых входят технологическое лидерство и цифровая трансформация госуправления, экономики и социальной сферы. Помимо этого, поставлена задача по обеспечению сетевого суверенитета и информационной безопасности в интернете.

«Мы приняли изменения в закон «О связи» о серых SIM-картах, приняли закон о самозапрете на выдачу кредитов, а также вступил в силу закон о периоде охлаждения. Уверен, этот год тоже будет плодотворным в части законодательных инициатив», — подчеркнул он.

Говоря о технологическом суверенитете, Шейкин подчеркнул, что важно рассматривать его не только в связке с геополитической ситуацией, а в целом.

«Он необходим для того, чтобы каждая страна, которая работает в этом направлении, могла контролировать информационные потоки и цифровые данные, а также обеспечивать безопасность предприятий и граждан от кибератак и, конечно же, независимость от других стран», — заключил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов на «Инфофоруме-2025» сообщил, что Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. В документе прописаны правовые условия для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий, пояснил он.