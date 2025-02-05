Москва, 5 февраля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Google снова перестал «пускать» пользователей в Gmail по номеру телефона, заметил корреспондент ИА Регнум. При этом компания Google продолжает заявлять об усилении мер безопасности, включая проверку личности пользователей Gmail через привязку номера телефона.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Несмотря на заявления Google, многие пользователи столкнулись с проблемами. Указанный номер система отказывается использовать при восстановлении доступа. Это вызывает серьёзное недовольство среди пользователей, особенно в критических ситуациях, когда их аккаунты подвергаются угрозе взлома.

Компания объясняет, что добавление номера телефона в Google-аккаунт предназначено для обеспечения дополнительной защиты и что это помогает заблокировать несанкционированный доступ, подтверждать личность владельца и оповещать о подозрительных действиях. Однако если система по неизвестным причинам отклоняет номер, пользователи оказываются в замкнутом круге, не имея возможности восстановить учётную запись. В ответ на жалобы Google рекомендует использовать другой номер телефона, включая номера родственников или друзей, что вызывает вопросы о конфиденциальности.

Еще одна проблема — отсутствие доступного клиентского сервиса. Бесплатные пользователи Gmail могут рассчитывать только на онлайн-документацию, в то время как подписчики Google One могут обратиться за помощью через чат, звонок или электронную почту. Однако даже этот сервис не гарантирует решения проблемы, так как его основное назначение — поддержка по вопросам хранения данных и использования функций Google One.

Эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов считает, что не стоит ожидать нормальной работы сервиса Google с российскими номерами, потому что компания не в состоянии обеспечить нормальную работу даже в США.

«Главная проблема состоит в том, что сбой может произойти в самый неподходящий момент и оставить пользователя без доступа к ключевым сервисам и без возможности оперативно исправить ситуацию. Вам просто некуда писать или звонить. Очевидно, что отечественные почтовые сервисы, такие как «Яндекс Почта» или Mail, куда надежнее — хотя бы потому, что они лучше понимают специфику локального рынка и оперативно решают возникающие проблемы», — рассказал Капранов.

Представители Google заявили, что работают над улучшением процесса верификации, но детали пока неизвестны. Это означает, что в ближайшее время пользователям Gmail придётся либо смириться с ограничениями, либо искать альтернативные способы защиты своих аккаунтов

Стоит напомнить, что в сентябре 2024 года российские пользователи столкнулись с невозможностью зарегистрировать новые аккаунты Google, используя номера телефонов с кодом +7. При попытке создания учетной записи система выдавала сообщение — «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Проблема наблюдалась вне зависимости от оператора и сохранялась даже при использовании VPN. Спустя некоторое время Google восстановил возможность регистрации с российскими номерами, однако официальных комментариев о причинах сбоя не последовало.

Ситуация с Google ясно показывает, что глобальные IT-гиганты не учитывают особенности своих пользователей за пределами США, добавил член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

«Когда даже у американских пользователей возникают сложности с восстановлением доступа через телефон, российским пользователям приходится полагаться на удачу. Это означает, что пора обратить внимание на отечественные сервисы, где поддержка действительно работает»,— заявил Данюк.

Ранее ИА Регнум передавало, что член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин предупреждал россиян о серьёзных рисках, которые несёт использование зарубежных электронных почтовых сервисов, в частности Gmail. Депутат отметил, что количество российских пользователей сервисов Google, того же Gmail, постепенно снижается, однако всё ещё велико.

В сентябре 2024 года начали поступать сообщения, что Google перестал принимать российские телефонные номера при регистрации новых почтовых ящиков. При этом пользователям не объяснили причину.

В октябре 2024 года портал «Госуслуги» призывал пользователей, у которых есть почта на сервисе Gmail, перенести её на другие платформы. В качестве одного из вариантов пользователям предложили воспользоваться для почты сервисом xmail.ru от компании VK. Он уже интегрирован с «Госуслугами».