Таллин, 5 февраля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. В Эстонии электростанция «Аувере» и шестой энергоблок тепловой электростанции в Нарве вышли из строя перед отключением страны от общей энергосистемы с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ). Об этом 5 февраля написал портал Delfi.

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«Накануне предстоящего в выходные отключения стран Балтии от энергосистемы России и Белоруссии, известной как БРЭЛЛ, в Эстонии за неделю вышли из строя электростанция и ещё один энергоблок на теплоэлектростанции», — сказано в заявлении.

В материале уточняется, что, по информации, поступившей от энергетической компании Eesti Energia, вышедший из строя шестой энергоблок смогут починить к 6 февраля. При этом электростанция «Аувере» находится в нерабочем состоянии из-за поломки котла в течение пяти дней, что значительно дольше запланированных сроков.

В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально заявили России и Белоруссии о своём выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. В конце января премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что при отключении в стране на 72 часа может пропасть свет.

Инициатором отключения от БРЭЛЛ стала Литва, которая давила на соседей и требовала подключиться к европейской системе как можно скорее. Но Латвия и Эстония не могли долгое время подготовиться к переходу на европейские сети.

3 февраля, в преддверии отключения от общей энергосистемы, представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло посоветовала гражданам сделать запасы продуктов, питьевой воды и медикаментов из-за возможного отключения электроэнергии. Она также напомнила, что следует проверить домашнюю аптечку, приготовить альтернативные источники света и настольные игры.