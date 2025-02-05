Вашингтон, 5 февраля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. В США вынесут предложение об импичменте президенту страны Дональду Трампу. С такой инициативой 5 февраля выступил член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин.

ИА Регнум Дональд Трамп

Отмечается, что Грин решил вынести такую инициативу на фоне действий главы Белого дома в отношении сектора Газа.

«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — заявил он в ходе заседания законодательного органа.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля глава Белого дома заявил, что инфраструктуру Газы нужно снести и переселить палестинцев в Иорданию, Египет или другие страны. Он назвал территорию Газы небезопасной и предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей.

Против инициативы Трампа выступили главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Идею американского лидера осудил в том числе и генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аль-Шейх. В письме Госдепу США было предложено вовлечь палестинцев в процесс восстановления Газы, разрушенной ударами израильской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также обозначил, что Россия выступает за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке с учётом признания Израилем государства Палестина. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их территории.