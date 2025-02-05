Москва, 5 февраля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внёс договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства на ратификацию в Государственную думу. Соответствующий законопроект 5 февраля разметили на сайте законодательного органа.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Договор направлен на наращивание совместных усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы в целях укрепления безопасности сторон в рамках общего оборонного пространства Союзного государства», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе говорится, что договорённости России и Белоруссии не направлены против других государств. Каждая сторона рассматривает вооружённое нападение на участника Союзного государства как агрессию против целого объединения.

Как передавало ИА Регнум, Путин 5 февраля подписал распоряжение о внесении договора на ратификацию. Официальным представителем главы государства по этому вопросу будет замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В декабре 2024 года российский лидер и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Минске. По итогам встречи они подписали договор о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства. Лидеры стран также провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

На заседании Путин подчеркнул, что гарантии безопасности между Россией и Белоруссией предполагают задействование при необходимости всех сил, в том числе ядерного оружия РФ. Лукашенко добавил, что Москва и Минск вышли на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере.