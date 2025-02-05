Москва, 5 февраля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Московская прокуратура направила уголовное дело о мошенничестве свыше 2,6 млрд рублей в отношении владельца группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 5 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении жителя столицы Игоря Пинкевича и семи участников организованной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере»)», — говорится в заявлении.

Установлено, что преступная группа похитила более 2,6 млрд рублей у 486 граждан.

По версии следствия, Пинкевич направлял собственные, заёмные и привлечённые средства на реализацию проекта по реформированию в 2005–2012 годах части производственной территории на ул. 6-й Радиальной, строительству многофункционального жилого комплекса ЖК «Царицыно» и объектов социальной инфраструктуры. Он организовал заключение договоров с участниками долевого строительства, переуступки прав и подписание предварительных договоров о заключении в будущем договора купли-продажи, отметили в пресс-службе.

«При этом он достоверно знал, что обязательства исполнены не будут. Для реализации задуманного Пинкевич разработал преступный план и создал организованную группу, в состав которой в различное время вовлёк других участников, которых назначал на ключевые должности в организации, входящих в ГК «Настюша», связанные с реализацией проекта строительства ЖК «Царицыно», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля суд в Курске арестовал генерального директора ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского по обвинению в хищении 51 млн рублей. По версии следствия, он похитил средства, выделенные на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений в регионе.

20 января двое подрядчиков похитили свыше 4 млрд рублей на развитие инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки. Отмечается, что один подозревается в превышении должностных полномочий при реализации госконтрактов, а второй — в принятии и оплате некачественно выполненных строительно-монтажных работ.