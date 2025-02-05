Москва, 5 февраля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало кадры с российскими военными, которых вернули из украинского плена в формате обмена 150 на 150.

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На кадрах солдаты заходят в автобусы, после чего рассаживаются по местам. Они аплодируют и благодарят за освобождение из плена.

Обмен российских на украинских военных вновь провели на территории Белоруссии. Бойцам ВС России уже оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Им дали возможность связаться с родственниками.

Как сообщало ИА Регнум, при возвращении российских военных из плена посредником выступили Объединённые Арабские Эмираты. Всех освобождённых доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. 30 декабря 2024 года в Россию из украинского плена также вернулись 150 военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в том же месяце подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от обмена пленными. Также Москва остаётся открытой для мирных переговоров, о чём неоднократно заявляла.