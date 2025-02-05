Москва, 5 февраля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Ядерное оружие РФ может быть применено в ответ на применение против России или Белоруссии обычного оружия, создающего угрозу их суверенитету. Об этом говорится в договоре РФ и Белоруссии о гарантиях безопасности.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу её суверенитету или территориальной целостности», — говорится в документе.

Отмечается, что, если Россия или Белоруссия будут подвергнуты посягательствам, стороны незамедлительно приступают к консультациям с целью выработки мер реагирования.

Также в договоре указано, что вооружённое нападение на государство — участника Союзного государства рассматривается как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предприниматься ответные меры с использованием всех имеющихся в распоряжении сил и средств.

Кроме того, Россия и Белоруссия подтверждают, что развитие их двусторонних отношений в сфере обеспечения безопасности не направлено против других государств и будет осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава ООН и другими общепризнанными нормами международного права.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря 2024 года президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Минске, по итогам которой подписали договор о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства.

На заседании Высшего госсовета Союзного государства Путин отметил, что гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия. Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Москва и Минск выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере.