Москва, 5 февраля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Блогеры с аудиторией до 100 тыс. подписчиков и оригинальным контентом смогут воспользоваться новой программой монетизации VK. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она поможет авторам начать зарабатывать на платформе, получая ежемесячную выплату в 30 тыс. рублей и поддержку для развития своих сообществ. Первой площадкой, где доступна программа, стала социальная сеть «ВКонтакте».

Блогерам предоставят доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK. У них будет возможность участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка. Для подключения авторам необходимо иметь сообщество с аудиторией от 1 тыс. до 100 тыс. подписчиков, вести его в собственном стиле, разбираясь в одной из заявленных тематик, создавать оригинальный контент и зарабатывать не более 100 тыс. рублей в других программах монетизации «ВКонтакте».

«В прошлом году мы начали последовательно развивать экосистему поддержки авторов, создающих оригинальный контент. Запуск Фонда оригинальных авторов VK — одна из таких инициатив. В проект принимаются начинающие блогеры, которым нужна дополнительная поддержка для роста и развития «ВКонтакте», — заявил директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

По словам директора департамента по работе с сообществами VK Марии Воробьёвой, программу разработали для помощи авторам в создании оригинального и качественного контента. Уникальность позволит повысить ценность контента для подписчиков и рекламодателей, добавила она.

В 2024 году команда соцсети проанализировала активность пользователей и определила, что оригинальный контент выигрывает конкуренцию за внимание, помогая сформировать связь автора с аудиторией. Новая программа поддержки блогеров рассчитана на год при соблюдении её условий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года Координационный совет VK выбрал победителей программы грантовой поддержки для создателей видеоконтента. Финансирование получит 21 проект авторов сообществ «ВКонтакте» из Бурятии, Татарстана, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Московской областей и других регионов России.

На грант до 5 млн рублей претендовали авторы открытых сообществ, на которые подписаны более тысячи человек. Победители получают вознаграждение на создание развлекательно-образовательного видео длительностью от 10 минут. Тематика длинного видео могла быть любой — от научпопа до кулинарии, отметили в пресс-службе компании.