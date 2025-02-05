Бирмингем, Великобритания, 5 февраля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Британская рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет сыграет концерт в оригинальном составе в городе Бирмингеме на футбольном стадионе «Вилла Парк». Об этом 5 февраля написал The Guardian.

TASS /Jordan Strauss/Invision/AP

Концерт пройдёт 5 июля в рамках масштабного благотворительного шоу. На сцену выйдут участники классического состава группы: вокалист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Уточняется, что вокалист сначала продемонстрирует короткую сольную программу, а после этого выступит с группой. Предполагается, что это будет последний концерт в карьере Осборна.

В шоу примут участие легендарные рок-группы, включая Metallica, Slayer, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God. Купить билеты на концерт можно будет с 14 февраля. Все вырученные деньги музыканты отправят на благотворительность. Уточняется, что в список получателей средств войдут организации, помогающие людям, страдающим от болезни Паркинсона, и тяжелобольным детям. В 2020 году вокалист группы впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона.

В феврале 2023 года Осборн отказался участвовать в туре по Европе. Музыкант уточнил, что после трёх операций, лечения стволовыми клетками и множества курсов физиотерапии он всё ещё слаб, поэтому физически не может принять участие в предстоящем туре.