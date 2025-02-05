Москва, 5 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Экстремизм, исходящий от иностранных граждан, представляет угрозу российскому обществу. Об этом 5 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе заседания расширенной коллегии ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Серьёзная угроза общественной безопасности обозначилась всё более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», — подчеркнул он.

Бастрыкин отметил, что увеличилось число преступлений экстремистского характера — 253 случая правонарушений террористической направленности, совершённых иностранцами. Сообщается также, что такие преступления зачастую исходят от нелегально находящихся в России лиц.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, сокращающий период временного пребывания в стране без визы до 90 суток в течение года. Ранее данный период составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

2 февраля первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что на территории страны нелегально находятся порядка 670 тыс. иностранных граждан. Он уточнил, что иностранцы могут до 30 апреля 2025 года обратиться в МВД и иные ведомства, чтобы легализовать своё пребывание на территории России.

5 февраля в России вступил в силу ряд ограничений для иностранцев. Среди них — режим спецвысылки, увеличенные штрафы за нарушения при въезде в страну и получение статуса нежелательного пребывания. Также совершившие правонарушение или незаконно находящиеся в РФ лица попадут в специальный контролируемый реестр.