Москва, 5 февраля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Большинство компаний малого и среднего бизнеса предпочитают SaaS-решения, а 30-35% крупных компаний и сегмент энтерпрайз выбирают On-premises решения. Такую картину показало исследование VK Tech.

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Для представителей микро — и малого бизнеса удобнее простые сервисы, которые можно быстро внедрить и легко настроить. В приоритете — простота использования.

По мере роста компании приоритеты меняются: простота уступает место безопасности, масштабируемости и функциональности решений. Средний бизнес предпочитает проверенные коммуникационные сервисы с хорошей репутацией, при выборе опираясь на рекомендации коллег. Приоритетом становится доступ с разных устройств и возможность совместной работы. Также предпочтение отдаётся продуктам с серверами на территории России.

В крупных компаниях тоже высоко ценят безопасность данных, стабильность, масштабируемость и репутацию сервиса, поэтому делают выбор в пользу российских поставщиков. Сегмент нуждается в продвинутых функциях, в том числе интеграции с другими сервисами, и функциональности управления доступом.

Исследование показало, какие функции коммуникационных сервисов актуальны для каждого сегмента бизнеса:

Видео-конференц-связь нужна крупным компаниям и небольшим командам: сервисом пользуются 91% компаний микро — и малого бизнеса, 94% представителей среднего бизнеса, 85% крупного бизнеса и 94% компаний уровня энтерпрайз.

Корпоративными мессенджерами и чатами пользуется 91% компаний микро — и малого бизнеса, 96% представителей среднего и крупного бизнеса и 100% компаний из сегмента энтерпрайз. По мере развития компаний повышаются запросы к безопасности и функционалу, начинают требоваться инструменты управления командами и десктопные версии.

Корпоративную электронную почту с базовой функциональностью использует 86% микро — и малого бизнеса, 91% среднего бизнеса, 86% крупного бизнеса и 94% сегмента энтерпрайз. У крупных компаний отмечается потребность в автоматических ответах, отслеживании задач, совместном редактировании, защите от спама и фишинга, а также других расширенных функциях.

Редакторами документов пользуются 81% компаний микро — и малого бизнеса, 87% представителей среднего бизнеса, 84% крупного бизнеса и 100% компаний из сегмента энтерпрайз. Каждый из сегментов обращает внимание на поиск и управление доступом, также все используют фильтрацию документов и отслеживание изменений. У крупного бизнеса добавляется запрос на интеграцию с облачными хранилищами и электронной почтой, автоматическое форматирование и другие функции для более гибкого использования.

Корпоративное хранилище файлов актуально для 80% микро — и малого бизнеса, 88% среднего бизнеса, 84% крупного бизнеса и 93% сегмента энтерпрайз. При выборе типа решения более 50% сегмента энтерпрайз отдаёт предпочтение гибким пакетам корпоративных сервисов. Средний и крупный бизнес чаще выбирает готовые решения, в сегменте микро — и малого бизнеса превалирующей тенденции по этому вопросу пока нет.

Директор по продукту VK WorkSpace Пётр Щеглов отметил, что компания стремится создавать продукты, учитывающие потребности всех сегментов рынка. Для этого проводится тщательный анализ обратной связи от клиентов и на её основе совершенствуются решения.

«Например, в этом году мы значительно расширили инструменты миграции с зарубежных сервисов, чтобы бизнес мог быстро перенести данные на российский сервис, расширили возможности мессенджера и видеоконференций. Мы уделяем особое внимание безопасности, отказоустойчивости и катастрофоустойчивости сервиса», — подчеркнул Щеглов.

Для исследования опросили представителей 750 компаний из разных отраслей: торговля, производство, ИТ, строительство, транспорт и логистика, образование, социальные услуги, с численностью штата до 8 тыс. сотрудников. Организации выбирались по всей России.

Как сообщало ИА Регнум, в январе специалисты VK Tech разработали облачную платформу Secure Cloud для государственных информационных систем. Платформа была создана на базе VK Cloud с целью формирования, развития, поддержки и распространения информационных госсистем и систем персональных данных (ИСПДн).