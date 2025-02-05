Баку, 5 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил минэнергетики страны 1 млн долларов, чтобы на указанные средства предоставить гуманитарную помощь Украине. Распоряжение главы республики 5 февраля опубликовали на сайте главы государства.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Из документа следует, что эти средства предназначаются для приобретения и отправки произведенного в Азербайджане электрооборудования для помощи Украине. Главе минфина поручается выделить эти средства в указанном размере.

Также в распоряжении говорится, что Баку оказывает гуманитарную помощь многим странам мира в соответствии с «принципами гуманизма».

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года МИД Азербайджана сообщил, что с начала российской спецоперации Баку передал Киеву гуманитарную помощь на общую сумму 34 млн долларов.

Ранее украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл, что Баку помогает Киеву в производстве артиллерийских снарядов. Корреспондент опубликовал фотографию из производственного цеха со снарядами, на которую попал стенд азербайджанской группы компаний Palladium, называющей своим партнёром «Укроборонпром».

При этом в апреле 2024 года Алиев заявил об отказе Азербайджана от поставок оружия Украине. По его словам, Баку поступали такие просьбы со стороны Киева.

Президент Азербайджана 22 января провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума. Уточнялось, что инициатором беседы была украинская сторона.