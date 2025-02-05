Люберцы, Московская область, 5 февраля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Более 30 машин сгорели в Люберцах Московской области. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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«В селе Верхнее Мячково огонь охватил 400 квадратов стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Данных о пострадавших от пожара нет. К тушению огня привлекли 25 специалистов и пять единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля в посёлке Полеводство под Екатеринбургом загорелись склад и производственный цех с полиэтиленом. Пожар охватил площадь 2,4 тыс. кв. м. Для борьбы с огнём привлекли 50 спасателей и 17 единиц техники.

3 февраля произошёл пожар на территории ВДНХ в Москве, в музее славянской письменности «Слово», расположенном в павильоне 58. На видео с места происшествия видно, что из здания валили клубы дыма.