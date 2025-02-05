Буэнос-Айрес, 5 февраля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей 5 февраля выпустил распоряжение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель главы республики Мануэль Адорни.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент Милей поручил министру иностранных дел [Херардо Вертейну] прекратить участие Аргентины во Всемирной организации здравоохранения», — заявил Адорни.

Он отметил, что Аргентина недовольна деятельностью ВОЗ, в частности во время пандемии коронавируса. По словам представителя президента, аргентинцы не позволят организации вмешиваться в суверенитет страны и пытаться влиять на здоровье её жителей.

Как отметил Адорни, финансирования со стороны ВОЗ Аргентина не получает, так что выход из неё не приведёт ни к потере средств, ни к снижению качества медицинских услуг.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Он указал на слишком большие взносы страны. Американский лидер заявил, что США ежегодно тратили на ВОЗ $500 млн во время его предыдущего президентского срока.

В ВОЗ выразили надежду на то, что Вашингтон пересмотрит решение о выходе из организации. Глава международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус объявил, что набор персонала и командировки приостановлены на фоне решения Трампа.