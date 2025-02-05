Санкт-Петербург, 5 февраля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за вспышки респираторных заболеваний на карантин отправили 56 школьных классов и 19 групп в детских садах, приостановив учебный процесс. Об этом 5 февраля сообщили в комитете образования города.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В нескольких школах Северной столицы из-за сезонных заболеваний ученики ушли на удалёнку», — добавило издание 78.ru.

Сообщается, что с 27 января по 2 февраля в Санкт-Петербурге зарегистрировали почти 34 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Показатель на 15,45% был выше, чем неделей ранее.

Как передавало ИА Регнум, в Китае в декабре 2024 года резко выросли темпы распространения метапневмовируса человека (HMPV). Из-за этого больницы в стране переполнились, что вызвало беспокойство у общественности.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко призвал не нагнетать искусственную панику вокруг метапневмовируса. Он отметил, что этот вирус не способен быстро менять свой генетический код, поэтому не может привести к пандемии.