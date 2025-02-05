Белгород, 5 февраля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников ушёл добровольцем в зону проведения спецоперации на Украине и будет там проходить военную службу в качестве медика.

t. me/andrey_ikonnikov31

По словам самого чиновника, он направляется в добровольческий отряд «БАРС-Белгород», где намерен организовать качественную работу медслужбы.

«Наши бойцы должны получать доступную плановую помощь, увидеть, как устроен процесс, и улучшить его можно, только находясь внутри», — написал Иконников в своём Telegram-канале.

Как указал глава регионального минздрава, на время его отсутствия обязанности министра будет исполнять первый заместитель Людмила Крылова, а он по возможности постарается выходить на связь и делиться открытой информацией.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Вахтель 13 января сообщил, что отправляется добровольцем в зону проведения СВО. Он назвал это обдуманным решением, к которому депутат готовился с февраля 2022 года.

В конце октября 2024 года глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев пошёл добровольцем в зону спецоперации. Обязанности главы района вместо него исполняет первый заместитель главы Руслан Захаров.