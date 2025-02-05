Москва, 5 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Центральный банк России в 2024 году получил почти вдвое больше жалоб на кибермошенников, чем годом ранее. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба регулятора.

ИА Регнум

«Из-за того, что преступники постоянно изобретают новые способы хищения денег, жалоб на банки по поводу кибермошенничества стало больше в 1,8 раза», — говорится в отчёте ЦБ, опубликованном на его сайте.

Регулятор для борьбы с этим явлением обязал банки блокировать банковские карты и доступ к онлайн-банкингу тех, кто выводит и обналичивает похищенные деньги. Также было предписано приостанавливать на два дня подозрительные переводы. В результате число жалоб на блокировку переводов в прошлом году выросло в 2,2 раза, хотя банки в большинстве обращений подтвердили, что счета использовались для обмана людей.

При этом в 2024 году вдвое сократились количество жалоб на недобросовестное оказание банковских услуг и на их навязывание. Также почти на 40% меньше обращений было из-за недостоверной информации в кредитной истории.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило об использовании мошенниками поддельного сайта Wildberries для получения доступа к личным кабинетам жертв. При этом злоумышленники маскируют свои рассылки под реальные акции площадки.

2 февраля Центробанк предупредил, что мошенники начали использовать новую схему обмана. Они звонят потенциальной жертве, говорят об угрозе похищения денег и предлагают установить на смартфон приложение якобы от ЦБ для создания виртуального образа банковских карт. При выполнении инструкций аферистов они получают доступ к счёту.