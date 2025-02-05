Брюссель, 5 февраля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Международный депозитарий Euroclear намерен в марте провести второй платёж в Европейский фонд для Украины в размере примерно 2 млрд евро. Об этом 5 февраля говорится на официальном сайте депозитария.

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Из этих данных следует, что за 2023 год Euroclear заработал 6,9 млрд евро процентных доходов от инвестирования замороженных активов России и налоговые отчисления от них составили 1,7 млрд евро.

При этом из-за санкций и ответных мер России в 2024 году депозитарий понёс расходы в размере 94 млн евро и потерял 27 млн евро доходов от бизнеса. По состоянию на конец декабря баланс Euroclear Bank составил 212 млрд евро, в том числе 183 млрд евро заблокированных российских активов.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо подумать о «креативном» использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По её словам, так Брюссель сможет показать Москве, что цена украинского конфликта для неё продолжит расти.

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин 28 декабря 2004 года заявил, что компания Euroclear признала, что заморозка российских активов наносит удар по её репутации и является тяжёлым бременем. Он также назвал воровством решение ЕС о заморозке российских активов.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 3 февраля поддержала механизм конфискации зарубежных активов в качестве ответа на действия недружественных стран, включая США. В пояснительной записке Минюста к проекту закона отмечается, что изъятие замороженных активов со стороны недружественных стран расценивается как грубое нарушение международного права и прав России как собственника и кредитора.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что попытки Запада изъять замороженные российские активы являются воровством и не останутся безнаказанными. Российский лидер добавлял, что Запад пытается подвести юридическую базу под присвоение активов и валютных резервов РФ, однако воровство останется воровством, несмотря на всё крючкотворство.