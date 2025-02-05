Москва, 5 февраля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Установлен предполагаемый пособника взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом 5 февраля сообщили в правоохранительных органах.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК РФ) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», — приводит слова источника ТАСС.

Другие детали не приводятся, в настоящее время продолжаются следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. Он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Также пострадали ещё три человека. За день до инцидента камеры зафиксировали слежку за главой федерации бокса. Саркисян рассказал, что ранее уже видел двух молодых людей и догадался о наблюдении за ним.

Следователи в качестве мотива убийства главы федерации бокса республики рассматривают несколько версий, в том числе личную месть. Устанавливается круг подозреваемых, которые могли быть причастны к совершению взрыва.

По данным источника в МВД, взрывное устройство в жилой комплекс мог пронести курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб. Сейчас устанавливается, кем и как оно было заложено.

Telegram-канал «112» сообщал, что вторым погибшим при взрыве мог быть убийца-смертник. Эпицентр взрыва мог находиться на его теле. Предварительно, при нём была мина МОН-50. Предположительно, устройство было приведено в действие, когда Саркисян вышел из лифта.

Служба безопасности Украины в декабре 2024 года выдвинула обвинения против Саркисяна в связи с тем, что он основал добровольческий батальон. Также его в 2015 году внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».