Анапа, Краснодарский край, 5 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. В Анапу на майские праздники раскупили почти все билеты на удобные поезда, следующие из Москвы 1 мая. Об этом 5 февраля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Продажа железнодорожных билетов в Анапу на майские праздники открылась вчера, 4 февраля. Сегодня уже остались всего несколько десятков билетов на удобные поезда, которые уходят из Москвы 1 мая», — сказано в Telegram-канале АТОР.

По состоянию на 17:00 5 февраля, на поезда 125M и 382я билетов уже нет. На популярный среди путешественников 012М «Премиум» осталось менее 40 билетов. В ассоциации отметили, что пассажиры разбирают даже «люксы», которые стоят почти 100 тыс. рублей на двоих.

Уточняется, что цена билетов за места в плацкартном вагоне из Москвы в Анапу 1 мая составляет от 5,4 тыс. рублей, при этом билет в купе будет стоить всего 4,5 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. В результате аварии произошла частичная утечка нефтепродуктов.

При этом в декабре глава МЧС Александр Куренков исключил проблемы с курортным сезоном на Кубани. Он заявил, что с разливом мазута из-за аварии с танкерами справятся в ближайшее время. Кроме того, 16 января Роспотребнадзор провёл выборочные исследования рыбы в Чёрном море, которые показали, что загрязнения нефтепродуктами удалось избежать.

Отели и лагеря Анапы заявили, что намерены ждать туристов летом 2025 года. Отмечается, что, несмотря на то что к лету пляжи могут не открыться, отельный бизнес настроен оптимистично и уже готовится к возможным сценариям.

26 декабря в Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.