Чита, 5 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Бригада локомотива из-за сложного рельефа местности поздно увидела стадо краснокнижных антилоп-дзеренов и не успела сбавить скорость. Об этом 5 февраля заявили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

nature. kremlin.ru

«Из-за сложного рельефа местности бригада заметила стадо, когда расстояние для остановки, чтобы предотвратить наезд, было недостаточным», — указано в Telegram-канале организации.

Отмечается, что животные проникли на пути через сломанное неизвестными лицами ограждение.

Комиссия железной дороги продолжает работать на месте. Локомотивным бригадам напомнили, что необходимо проявлять особую бдительность и обязательно использовать звуковые сигналы при появлении диких животных близ путей.

Железнодорожники совместно с представителями Государственного Даурского заповедника 6 февраля пройдут по маршруту Оловянная — Забайкальск для определения возможных путей миграции антилоп. По итогам решат, где требуется дополнительное ограждение. Обсуждается возможность на некоторых участках железной дороги изменить скоростной режим поездов.

Как сообщало ИА Регнум 4 февраля, поезд сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов в Забайкальском крае. Под колёса локомотива и вагонов попал не один десяток редких особей. На кадрах видно, что бригада не стала сбрасывать скорость, продолжив движение.